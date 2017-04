Arsenal : Anelka réaffirme son soutien à Wenger

Une chose est sûre, le technicien français peut compter sur le soutien d'anciens joueurs à l'image d'un certain Nicolas Anelka . Interrogé par le Journal du Dimanche, l'ancien attaquant des Bleus a clairement pris position pour le maintien de Wenger sur le banc. "Il y a des personnes que je ne peux pas critiquer, Arsène en fait partie. Premier ou dernier, avec ou sans titre, il a énormément apporté à Arsenal, au foot anglais et au foot en général. Certains ont peu de mémoire. L'être humain et la société sont ainsi faits. Quand tout va bien, tu n'as que des amis. Quand ça va moins bien, tu les cherches. Beaucoup regretteront Arsène le jour où il partira", a prévenu l'ancien buteur d'Arsenal.