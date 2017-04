Selon la presse espagnole, le Real Madrid fait partie des favoris pour accueillir le buteur des Colchoneros même s'il existe une sorte de clause de non agression entre les deux clubs madrilènes. Le conseiller d'Antoine Griezmann a fait le point sur cet intérêt sur le plateau de Téléfoot. "On n'est pas dans le souci de savoir si on a le droit ou pas. On est dans la réflexion pour savoir si c'est un choix judicieux. Ce pacte de non-agression pour nous c'est surtout pour ne pas se faire agresser. Le Real Madrid fera partie de la réflexion au même titre que les autres", a confié ce dimanche Éric Olhats sur TF1