Serie A : Milan déçoit, la Lazio cartonne

Le Milan AC est passé à côté de son match à domicile contre Empoli et perd de précieux points dans la course à l'Europe (1-2). La Lazio Rome a eu bien plus de réussite sur son terrain face à Palerme et s'impose très largement grâce notamment au triplé réalisé en six minutes par Balde Keita (6-2). Le Torino et Crotone sont allés s'imposer à l'extérieur, respectivement sur le terrain du Chievo Vérone (1-3) et de la Sampdoria Gênes (1-2). Enfin, Udinese a dominé à Cagliari à domicile (2-1).