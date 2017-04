Toulouse : Dupraz vise toujours le Top 10

"Personnellement, je ne suis pas satisfait. Quand nous rencontrons des équipes qui sont mieux armées, on se doit d'avoir davantage de cohérence sur les deux périodes. Or, on n'a pas maîtrisé les débats en première, on a été complètement inconsistants au milieu de terrain dans la récupération du ballon. En deuxième, on a rectifié et on a assisté à un match plus équilibré (...) Notre objectif, c'est de finir dans les 10 premiers, et il est encore possible de le faire à condition qu'on ne laisse pas passer les points quand ils nous tendent les bras", a prévenu le technicien du club de la ville rose.