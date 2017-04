Ligue 1 : les Verts tenus en échec

Le début de cette rencontre disputée à huis-clos a d'abord été perturbé par l'entrée dans le stade Geoffroy-Guichard de supporters stéphanois. Le match a été interrompu durant un gros quart d'heure, le temps que l'enceinte soit évacuée après l'intervention des dirigeants de l'ASSE.Beric a ouvert la marque pour les Verts du pied droit après un bon travail d'Hamouma sur le côté gauche (39e). Mexer a égalisé pour les Bretons cinq minutes plus tard (44e). La seconde période a été pauvre en occasions et les deux équipes doivent se contenter du partage des points. Au classement, les joueurs de Christophe Galtier restent 7es alors que Rennes n'a plus grand chose à espérer sur cette fin de saison.