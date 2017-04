Match OL - Monaco en direct

Lyon Monaco 1st Half'

Le choc de la 34e journée de Ligue 1 se termine par une belle affiche entre l'Olympique Lyonnais et l' AS Monaco . Qualifié cette semaine pour le dernier carré de la Ligue Europa aux dépens de Besiktas, le club du Rhône veut gagner pour conserver sa quatrième place. Menacés par Bordeaux et l'OM, les Gones de Bruno Genesio défient une écurie monégasque qui a décroché son billet pour les demi-finales de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund