Barça : Enrique a rendu hommage à Messi

Son entraîneur Luis Enrique a rendu hommage, en conférence de presse, à Lionel Messi , auteur d'un doublé et de son 500e but avec les Blaugrana. "Messi fait partie des légendes du football. Son but inscrit dans les arrêts de jeu figurera dans sa biographie, mais aussi dans celle de l'histoire du Barça. Inscrire le but de la victoire à la 92ème minute face à notre éternel rival est vraiment bon pour le moral et pour la suite."