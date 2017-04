La belle opération de Monaco, le Barça et Messi ont crucifié le Real... Le Tour d'Europe de la presse

FRANCE

ITALIE

ESPAGNE

ANGLETERRE

Le quotidien L'Equipe évoque la victoire "au sprint" de l' AS Monaco à Lyon (2-1). Grâce à ce succès, le club de la Principauté "effectue un pas important vers le titre de champion." Revenue à hauteur du PSG, la formation monégasque a toujours un match de moins.On poursuit avec le journal Tuttosport qui revient sur le large succès de la Juventus Turin contre le Genoa (4-0), à l'occasion de la 33e journée de Serie A . Si la Roma doit jouer ce soir à Pescara, la Vieille Dame s'est rapprochée d'un nouveau Scudetto.On se rend derrière les Pyrénées avec l'"extase" de la victoire du FC Barcelone sur le terrain du Real Madrid (3-2), comme évoqué par El Mundo Deportivo. Le doublé de Lionel Messi , auteur dans les arrêts de jeu de son 500e but avec le maillot catalan, relance totalement le suspense pour le titre.Pour terminer, le Daily Mirror parle de la qualification d'Arsenal pour la finale de la FA Cup . Les Gunners ont dominé Manchester City (2-1 ap) grâce à un but décisif d' Alexis Sanchez . Désormais, les joueurs veulent offrir le titre à leur entraîneur Arsène Wenger, contre Chelsea