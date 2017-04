Real Madrid : Zidane regrette un manque de réalisme

S'il a expliqué n'avoir "rien à reprocher" à ses troupes, Zinedine Zidane a déploré "de nombreuses occasions pour marquer et tuer le match." Malgré cette défaite, le Français garde espoir pour la première place. "Nous allons continuer comme nous l'avons toujours fait. Peut-être qu'aujourd'hui la Liga est plus ouverte, mais cela ne change rien. Nous dépendons de nous-mêmes et nous sommes déjà tournés vers le match de mercredi. C'est une occasion de récolter trois points, mais pas pour tuer la Liga."