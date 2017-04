La prestation XXL de Cabot avec Lorient, le Barça gagne à Madrid... Les Tops du week-end

Cabot met Lorient sur de bons rails.

Le Clasico pour le Barça.

Le quadruplé de Kruse avec le Werder.

Stoppé dans son élan à Montpellier (2-0), Lorient a brillamment réagi en écrasant le FC Metz (5-1), à l'occasion de la 34e journée de Ligue 1 . Dans une rencontre entre deux équipes qui luttent pour éviter la relégation en Ligue 2 , les Merlus de Bernard Casoni peuvent brûler un cierge à Jimmy Cabot. Le milieu offensif s'est offert un doublé et a délivré deux passes décisives pour Michaël Ciani et Majeed Waris . Seizième, le club breton possède deux points de plus que le barragiste Dijon.Le FC Barcelone peut espérer conserver son titre. Dimanche, dans le cadre de la 33e journée de Liga , les Blaugrana de Luis Enrique ont réussi un gros coup en l'emportant sur le terrain du Real Madrid (3-2). Grâce à un doublé de Lionel Messi et une réalisation d' Ivan Rakitic , le club catalan revient à hauteur de la Casa Blanca et passe même devant grâce à la différence de buts particulière. Et si les joueurs de Zinedine Zidane possèdent un match de moins, l'espoir est revenu du côté du Nou Camp.Le Werder peut rêver à un accessit européen au terme de cette saison. Pour cela, le club de Brême peut s'appuyer sur son attaquant Max Kruse. Le canonnier allemand a réalisé une prestation exceptionnelle en signant un quadruplé sur le terrain d'Ingolstadt (4-2), dans le cadre de la 30e journée de Bundesliga . Invaincue depuis le 11 février, soit une série en cours de dix rencontres, la formation entraînée par Alexander Nouri pointe à la septième position et peut croire à la C3.