First of all, thank you for all the support and love. Its no news I got injured so I will be out of fotball for a while. I will go through this like everythings else and come back even stronger. So far I played with one leg so it shouldn't be any problem. One thing is for sure, I decide when its time to stop and nothing else. Giving up is not an option. See you soon

L'attaquant de Manchester United a l'intention de "revenir encore plus fort" et n'envisage pas une seule seconde de ranger ses crampons : "Une chose est sûre, je déciderai quand il sera temps d'arrêter et rien d'autre. Abandonner n'est pas une option."