Cavani, Falcao, Eysseric... L'équipe-type de la 34e journée de Ligue 1

Les Merlus ont réalisé une belle opération dans l'optique du maintien en écrasant Metz (5-1), grâce au but deet à l'immense performance de, double buteur et passeur. Le PSG est lui représenté avec, passeur, et, passeur et buteur face à Montpellier (2-0).Devant le gardien de Lille, on retrouve le latéral de Nantes , le Rennais, auteur de la tête de l'égalisation à Saint-Etienne (1-1), et le Dijonnais. Buteur avec Nice Toulouse (1-1),confirme son excellente forme.a lui été l'un des artisans de la victoire des Girondins de Bordeaux contre Bastia (2-0). L'ancien Guingampais a offert une passe à Malcom avant de marquer le but du break. Enfin, le succès de Monaco à Lyon (2-1) est mis à l'honneur par la présence de, buteur.Maignan (Lille) - Dubois (Nantes), Ciani (Lorient), Mexer (Rennes), Haddadi (Dijon) - Cabot (Lorient), Sankharé (Bordeaux), Matuidi (PSG), Eysseric (Nice) - Cavani (PSG), Falcao (Monaco).