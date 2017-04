Barça, Monaco, Real Madrid... Le classement des meilleures attaques

Venu à bout du Real Madrid (3-2), le club catalan devance de deux unités l' AS Monaco , qui s'est imposée à Lyon (2-1). Les Merengue restent troisièmes avec 84 réalisations, devant Naples , le Bayern Munich et le PSG . La formation parisienne a dominé Montpellier (2-0) lors de la 34e journée de Ligue 1 1. FC Barcelone : 94 buts en 33 journées (2,84)3. Real Madrid : 84 buts en 32 journées (2,62)4. Naples : 77 buts en 33 journées (2,33)5. Bayern Munich : 73 buts en 30 journées (2,43)7. AS Rome : 70 buts en 32 journées (2,18)8. Liverpool : 70 buts en 34 journées (2,05)9. Tottenham : 68 buts en 32 journées (2,12)10. Juventus Turin : 68 buts en 33 journées (2,06)