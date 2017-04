Monaco : un énième record pour Mbappé

14 - A 18 ans & 4 mois, @KMbappe est devenu le plus jeune joueur à atteindre les 14 buts dans le Top 5 européen au 21e siècle. Razmoket. pic.twitter.com/YBauzYO5bc — OptaJean (@OptaJean) 23 avril 2017

Cette réalisation permet à l'attaquant de l' AS Monaco d'entrer dans l'histoire, en devenant à 18 ans et 4 mois le plus jeune joueur à atteindre les 14 buts parmi les championnats du Big Four, depuis le début du 21e siècle. La saison dernière, il avait trouvé une fois le chemin des filets.