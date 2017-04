Monaco : une équipe bis au Parc des Princes

Présent ce lundi en conférence de presse, Leonardo Jardim a indiqué aux médias qu'il allait devoir laisser souffler certains joueurs face au PSG. "Avec seulement deux jours de récupération, nous n'avons pas le choix. On va utiliser les joueurs qui ont peu joué et les joueurs de la CFA. Tous les titulaires du dernier match de la CFA seront là à l'entraînement. On va regarder s'ils sont prêts", a expliqué le coach monégasque qui a également parlé de "fatigue mentale" pour son groupe. Djibril Sidibé et Benjamin Mendy seront à nouveau forfaits pour le déplacement dans la capitale.