Inter Milan : Pioli reste en place

Même si une qualification pour la prochaine Ligue Europa paraît désormais inaccessible, le club lombard a tenu à maintenir sa confiance au coach italien. "Nous avons pleine confiance en Stefano Pioli et son staff. Ils ont été nommés dans un moment compliqué en novembre dernier (après le départ de Frank De Boer ). Pioli a réalisé un travail exceptionnel au cours des six derniers mois et mérite notre plus profond respect", peut-on lire dans un communiqué publié par l'Inter Milan ce lundi.