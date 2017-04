Selon le magazine consacré au football qui sortira en kiosques ce mardi, Yohan Cabaye et Steve Mandanda feraient bien partie des priorités de Rudi Garcia et Frank McCourt devrait donner les moyens à son entraîneur pour attirer le gardien et le milieu de terrain de Crystal Palace. Ces deux dossiers pourraient être bouclés dès le mois de juin dans la mesure les deux internationaux français seraient d'accord pour rejoindre la cité phocéenne.