"Il est plus jeune et il est attaquant, donc on peut estimer que son prix se situe entre 120 et 140 M€. Je trouve ça démesuré, mais la valeur étalon aujourd'hui, c'est le transfert de Pogba. En dehors de Neymar à Barcelone, je ne vois personne à ce tarif-là en Europe", a-t-il déclaré. Pascal Boisseau, un agent, ne lui conseille néanmoins pas de céder aux sirènes étrangères, dans les mois à venir : "Partir cet été serait la pire des choses qui pourraient lui arriver, affirme de son côté un autre agent, Pascal Boisseau, qui gère notamment les intérêts de Rudi Garcia et Kevin Gameiro . Aujourd'hui, il vole, il n'y a pas un jeune de son niveau. Mais, même s'il est moins bon la saison prochaine, Monaco aura son offre à 100 millions aussi."Le journal précise que le Monégasque est le joueur le plus jeune d'Europe à avoir atteint les 14 buts, parmi les cinq grands championnats.