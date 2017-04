LFP : les cinq priorités pour le développement de la Ligue 1

#PlanStratégiqueLFP → 20 initiatives groupées selon les 5 Priorités Stratégiques pic.twitter.com/3vKDnuejDP — LFP (@LFPfr) 25 avril 2017

- Protéger et valoriser la formation française- Valoriser le football professionnel français à l'international- Mieux connaître et servir les clients pour augmenter les revenus matchday et merchandising- Développer les relations avec les entreprises, les investisseurs et l' UEFA - Développer une stratégie de marque et de communication, ainsi qu'un plan RSE