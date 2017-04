"Ce n'est pas un garçon qui va partir là où il aura le plus d'argent. Il va uniquement partir dans un club avec un projet sportif dans lequel il se sent bien, a-t-il expliqué. Quels sont les clubs qui peuvent se permettre d'acheter des joueurs où la valeur est estimée entre 20 et 30 millions d'euros ? Il n'y en a pas beaucoup. En France, il y a le PSG, peut-être Lyon, Monaco et Marseille . Pour eux, ce serait un renfort terrible."