Alors que l'on imaginait que l'officialisation de la vente du club milanais débloquerait la situation du gardien de but, cela n'est pas le cas, indique le quotidien. Selon ses informations, Mino Raiola serait trop gourmand et l'international italien pourrait céder aux sirènes du Real Madrid ou de Manchester United , lesquels lui font les yeux doux. Pour rappel, âgé de dix-huit ans, le Milanais ne compte plus qu'une saison de contrat avec les Lombards.