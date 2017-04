Alors que le club marseillais prépare un mercato estival animé, le buteur français a rappelé qu'il n'avait pas encore obtenu une position ferme et définitive de ses dirigeants. "Aujourd'hui, je n'ai pas dit que j'allais rester à l'Olympique de Marseille . J'ai dit : "Pourquoi pas ?" Après, c'est une discussion. Peut-être qu'après cette saison, l'OM me dira : "Merci pour services rendus". Et moi, j'aurais été content parce que j'ai eu la chance de défendre ce projet pendant un an, de fort belle manière, et d'avoir laissé la maison propre si on se qualifie pour une coupe d'Europe. Après, je ne me projette pas au-delà de la fin de mon prêt. Ce sont des discussions qui vont venir cet été. Aujourd'hui, on est dans le sprint final et j'ai trop d'expérience pour me polluer la tête avec ces questions-là", a souligné l'ancien Lyonnais.