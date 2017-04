PSG : Emery évoque la course au titre

"Notre objectif n'a pas changé. On va penser à ce match d'abord. Ensuite, on se tournera vers celui de Nice. Il nous reste quatre matchs de Championnat, cinq pour Monaco. Il y aura à chaque fois de la difficulté pour s'imposer. On va poursuivre notre chemin. Ensuite, ce que feront les autres ne dépend pas de nous", a lâché le technicien espagnol devant les médias.