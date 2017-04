Real Madrid : Zidane reste zen

Présent ce mardi en conférence de presse avant le déplacement de son équipe sur le terrain du Deportivo La Corogne lors de la 34e journée de Liga , Zinedine Zidane a tenu à rassurer les supporters madrilènes. "Je n'ai aucun doute. Je ne sais pas ce qu'il va se passer mais, ce qui est sûr, c'est que je n'ai aucun doute de ce que l'on est en train de faire et c'est le plus important. On est en train de faire bien. On a perdu un match. Point", a souligné le coach français du Real Madrid devant les médias.