Man Utd : Schweinsteiger ne regrette rien

Lors d'une interview accordée à Sport1, le milieu de terrain allemand a accepté de revenir sur son aventure chez les Red Devils. "Mon transfert du Bayern à Manchester (à l'été 2015) était le bon choix (...) J'ai toujours eu le rêve de gagner la Ligue des Champions avec le Bayern. C'est ce que j'ai toujours poursuivi, et c'est pourquoi je n'ai pas tenté l'expérience à l'étranger avant (...) Le passage à Manchester a été très important. Van Gaal m'a appelé et voulait un succès rapide. Les choses se sont bien passées au début, mais ma blessure m'a ensuite freiné. Bien sûr, j'ai été surpris lorsque Mourinho m'a fait descendre en réserve, mais j'ai toujours eu l'espoir de rejouer un jour avec l'équipe première. Et j'ai fini par y arriver", a rappelé l'ancien joueur du Bayern.