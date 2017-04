Buzz : Romario aurait-il pris le melon ?

Visiblement, Romario a une nette préférence entre les deux joueurs du FC Barcelone et considère même avoir été meilleur que l'Argentin. "Messi doit remporter une Coupe du Monde . Pour l'instant, je considère Maradona comme meilleur que lui. Diego a gagné des trophées avec l' Argentine . Messi, au contraire, joue bien avec Barcelone mais ne le fait pas avec son équipe nationale (...) Neymar joue de la même manière au Brésil et au Barça. Il doit gagner un Mondial et il a le potentiel pour le faire. J'étais bien meilleur que Messi et Maradona. C'est ma pensée et je le dis avec beaucoup d'humilité", a-t-il confié.