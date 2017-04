Le Paris Saint-Germain est heureux d'annoncer la prolongation du contrat d'Edinson Cavani jusqu'au 30 juin 2020 #Cavani2020 pic.twitter.com/rRe6KnJNLa — PSG Officiel (@PSG_inside) 25 avril 2017

C'est un dossier que le PSG a eu la bonne idée de boucler avant la fin de saison et le début des manoeuvres estivales. Alors que l'avenir de nombreux cadres reste indécis (Matuidi, Aurier, Marquinhos , Verratti), le suspense a enfin pris fin concernant Edinson Cavani. Après de longues semaines de discussions, l'avant-centre uruguayen a paraphé ce mardi un nouveau contrat de deux années, soit jusqu'en 2020."C'est avec beaucoup de joie et d'émotion que je prolonge aujourd'hui mon engagement au Paris Saint-Germain. Il a toujours été clair, comme je l'ai toujours affirmé, que ma volonté absolue était de poursuivre mon histoire avec Paris, ses supporters et tous ceux qui y travaillent pour en faire l'un des plus grands clubs du monde. Je crois avec beaucoup de conviction en la capacité de mon club à atteindre tous les objectifs qu'il s'est fixés. Tous ensemble, nous aurons encore de très grandes ambitions à partager dans les années à venir."Comme révélé par L'Equipe, le président Nasser Al-Khelaïfi a pris les choses en main pour rassurer "El Matador" au sujet de ses futures amendes en cas de retard. Recruté en 2013 pour 64 millions d'euros, l'ancien canonnier de Naples réalise sa meilleure saison dans la capitale, avec 32 buts en 31 matches de Ligue 1 et 44 réalisations toutes compétitions confondues (à trois longueurs du meilleur buteur Lionel Messi ).