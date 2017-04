"Se retrouver en finale, on avait dit que c'était un rêve, le maître-mot c'était de le transformer en réalité et on l'a fait, avec toute l'émotion que ça engendre, toute la joie que ça dégage. Et j'ai dit aux garçons qu'ils ont su être heureux et rendre heureux, c'est ce qu'il y a de plus beau dans la vie. On efface 60 ans d'absence en finale de Coupe de France, c'est quand même assez exceptionnel, a réagi le coach du SCO Stéphane Moulin. On n'a rien gagné, on a gagné le droit d'aller disputer une finale au Stade de France , pour nous c'est beaucoup. C'est un rêve de gosse, ça devient un rêve de joueur, amateur ou professionnel, et puis quand on devient coach, ça devient un rêve de coach. Quand on atteint un rêve, c'est un moment fort."