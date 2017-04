Le technicien de l'En Avant a regretté l'absence de solutions dans la surface angevine. "On n'a pas trop mal défendu, mais le fait qu'Angers marque fait qu'on a beaucoup eu le ballon mais pas de grosses situations. On a facilité le travail d'Angers qui a joué en contres. Angers a très bien défendu dans ses 30 derniers mètres. On n'a pas eu les moyens de faire les différences par le dribble ou par la course pour contourner cette défense. J'attendais plus de mes joueurs, c'est clair, on n'a pas été à la hauteur offensivement."