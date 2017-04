Le PSG ne néglige pas la Coupe, un tournant pour le titre en Liga... Le Tour d'Europe de la presse

FRANCE

ITALIE

ESPAGNE

ANGLETERRE

L'Equipe évoque la demi-finale de la Coupe de France entre le PSG et Monaco. Alors que le club de la Principauté va faire tourner, la formation parisienne joue "à fond la Coupe." Le vainqueur de ce choc affrontera Angers, tombeur hier de Guingamp (2-0).On poursuit avec le quotidien Tuttosport qui parle de l'intérêt porté par le Torino pour Salvatore Sirigu. S'il aimerait conserver Joe Hart , prêté par Manchester City , le club piémontais en pincerait pour le gardien de but italien, toujours sous contrat avec le PSG.Nos confrères de Sport s'expriment sur la "pression maximale" entre le Real Madrid et le FC Barcelone dans la course au titre. Opposé à la lanterne rouge Osasuna, le Barça peut justement mettre sous pression la Casa Blanca, en déplacement à La Corogne.Pour terminer, le Daily Express revient sur le succès de Chelsea contre Southampton (4-2), lors de la 34e journée de Premier League . Grâce à un grand Diego Costa , les Blues d' Antonio Conte confortent leur première place avec sept points de plus que Tottenham . Le titre se rapproche.