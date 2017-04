ASSE : Perrin explique ce qui manque à l'équipe

Pour le défenseur et capitaine des Verts, l'équipe a manqué de qualité pour prétendre à mieux. "Le bilan, il faudra le faire à la fin. Ce qui nous a manqué, c'est peut-être des joueurs de talent. On a une belle équipe et il nous manque vraiment des joueurs de talent, mais les joueurs de talent, ça se paie. C'est ça qu'il manque, et depuis quelques années je pense, même si on a fait des beaux résultats." Le message est passé en vue du mercato estival...