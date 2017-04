Le président des Canaris, Waldemar Kita , a confirmé le Portugais sur le banc. "On est content que Sergio reste, qu'on continue", a-t-il indiqué à Presse Océan. Le dirigeant nantais a aussi programmé un recrutement estival animé. "Je suis le premier à dire qu'il y a besoin de compléments si on veut aller beaucoup plus loin. On va faire une analyse là-dessus et on tombera d'accord sur pas mal de choses."