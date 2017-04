OL : le forfait de Lacazette à Angers est acté

"Alex Lacazette est forfait pour vendredi. On n'a pas encore le délai pour son retour. On suit la situation au jour le jour, et on espère pouvoir le récupérer pour le match aller à Amsterdam. Mais on ne prendra pas de risque", a expliqué le technicien rhodanien. Rappelons que le goleador des Gones s'est blessé à la cuisse droite contre Besiktas, en quart de finale retour de la Ligue Europa.