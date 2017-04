MLS : Kaká domine toujours le classement des salaires

Le milieu d'Orlando City perçoit 6,6 millions d'euros par saison. Le Brésilien devance ainsi les deux stars de Toronto Sebastian Giovinco (6,4) et Michael Bradley (6). Suivent Andrea Pirlo et David Villa , qui touchent respectivement 5,4 et 5,1 millions d'euros à New York City. Bastian Schweinsteiger , le nouveau joueur de Chicago Fire, est septième avec 4,9 millions d'euros.