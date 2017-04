"Ma première titularisation à Bastia restera comme un match très éprouvant émotionnellement et qui me donne de l'expérience pour le futur. Mon plus beau souvenir pour le moment reste mon but au Parc OL , marquer pour le club de ma ville est exceptionnel, a confié le joueur de 18 ans. Je suis jeune, donc là pour apprendre. Je veux gratter le maximum de temps de jeu. Il y a dans l'équipe beaucoup de modèles qui m'inspirent. Alex Lacazette me donne des conseils. Je parle beaucoup également avec Nabil Fekir et Corentin Tolisso . J'ai été aussi très touché par le message de Karim Benzema . C'est un honneur d'être félicité par l'un des plus grands joueurs européens."