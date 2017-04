Burnley : la réaction de Barton, à la suite de sa suspension

My response to the FA's sanction and for transparency the table of bets involved. https://t.co/U4H6ByhVcd — Joseph Barton (@Joey7Barton) 26 avril 2017

"J'ai lutté contre la dépendance au jeu et j'ai fourni à la FA un rapport médical sur mon problème", a-t-il fait savoir. L'ancien joueur de l'OM estime également que la fédération est mal placée pour lui faire la leçon : "Je pense que si la FA est vraiment sérieuse pour s'attaquer à la culture du jeu dans le football, elle doit regarder sa propre dépendance vis-à-vis des entreprises de Paris . C'est comme demander à un alcoolique qui essaye d'arrêter de passer tout son temps dans un pub ou une brasserie. (...) Je ne dis pas tout cela pour me justifier. Mais je tiens à montrer que parfois ces problèmes sont plus compliqués qu'ils n'y paraissent", a-t-il ajouté.Il se défend d'avoir voulu influer sur les résultats : "Je n'avais aucun moyen d'influencer le résultat sur lequel j'avais parié. Je comprends que les gens penseront que c'est enfantin et égoïste, et je ne peux être que d'accord avec cela. Dans chaque match que j'ai joué, j'ai tout donné. Je suis convaincu que celui qui m'a vu jouer, ou qui a joué avec ou contre moi, pourra le confirmer." Alors qu'il est âgé de trente-quatre ans, Joey Barton pourrait être amené à mettre fin à sa carrière. "Cette décision me force à prendre une retraite anticipée", a-t-il indiqué. Ayant fait appel, il ne lui reste qu'à attendre la décision des juges.