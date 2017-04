Match FC Barcelone - Osasuna en direct

FC Barcelone Osasuna 1st Half' 12' Lionel Andres -

Tombeur à Bernabeu du Real Madrid (3-2) et nouveau leader du classement, le FC Barcelone accueille Osasuna pour le compte de la 34e journée de Liga . L'occasion est belle pour les Blaugrana de prendre trois points d'avance sur la Casa Blanca. Le succès des joueurs de Luis Enrique est d'autant plus attendu que le club de Pampelune, où évolue Salvatore Sirigu , est bon dernier et tout proche de la relégation en deuxième division.