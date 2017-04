PSG : Rothen compare Monaco aux minots de l'OM

"C'était difficile à gérer. On était tombés dans un faux rythme. Vu la différence de niveau attendue, on se dit peut-être que ça va venir et, en fait, ça ne vient jamais, car les mecs s'accrochent, a-t-il expliqué, au micro de la radio. Là, si Monaco arrive à bien défendre, plus il retardera l'échéance, plus ça va donner confiance à ses jeunes. Pour s'éviter tout souci, le PSG devra être un rouleau compresseur d'entrée. Au Parc, ce sont un peu des enfants gâtés. Si Paris n'arrive pas à marquer et que ça ronronne, il y aura des sifflets et, face à une équipe beaucoup plus faible, tu peux te précipiter et t'énerver. Mais bon, de là à se rater."