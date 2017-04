"Le futur est entre les mains d'un homme très fort, notamment mentalement, qui a écrit immédiatement après sur les réseaux sociaux qu'il s'arrêtera quand il veut et non quand les gens le pensent. Alors il me semble qu'il ne va pas abandonner. Il va se battre et je suis vraiment content de ça. C'est le Zlatan que je connais", a-t-il confié aux journalistes présents.