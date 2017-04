"Un nouveau contrat a été proposé à Serge Aurier par le PSG, mais il veut rejoindre l'Angleterre. Sa préférence est le Manchester United de José Mourinho. United est un grand club et Serge est impressionné et enthousiaste par les projets à venir, certains grands joueurs seront à Old Trafford la saison prochaine", a confié la source au quotidien anglais.