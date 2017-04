Liga : le Real sans problème à La Corogne

Même privée de Sergio Ramos Gareth Bale et Cristiano Ronaldo , la Maison Blanche de Zinedine Zidane s'est baladée grâce à Alvaro Morata (1e), James Rodriguez (14e, 66e), Lucas Vazquez (44e), Isco (77e) et Casemiro (87e). Conséquence au classement, le Real revient à hauteur des Blaugrana avec 78 pts mais a un avantage certain, celui d'avoir un match de retard qui le laisse maître de son destin pour le titre.