"Ce n'est pas facile de jouer à Paris avec cette jeunesse. C'est une bonne expérience pour ces jeunes joueurs. Cette jeunesse, c'est le projet de l' AS Monaco . Le résultat est secondaire", a déclaré le Portugais, désormais tourné vers des échéances plus importantes. "Nous sommes focalisés sur samedi et la réception de Toulouse. Notre ambition est de gagner un trophée en fin de saison. Nous allons donner le maximum."