"Un prêt en Ligue 1 peut m'intéresser"

Oui, mais on a coeur de réagir contre Sochaux (vendredi). On a concédé six défaites lors des sept derniers matches. On n'est pas content de nous. On va tout faire pour prendre le maximum de points d'ici la fin de saison. Ce qui est intéressant, c'est de terminer contre Brest et Strasbourg : la première place dépendra de nous.Je suis très satisfait, je ne regrette pas du tout d'être venu ici. J'ai eu du temps de jeu et mes statistiques sont bonnes, avec beaucoup de passes décisives (6, ndlr) et quelques buts marqués (4, ndlr). Cela restera une expérience enrichissante.Non. Je suis sous contrat jusqu'en 2019. On verra en fin de saison. Ma priorité, c'est de rester à Lyon mais surtout de jouer. Il faudra que j'étudie le projet que le club a pour moi, ou celui d'autres clubs. Je dois prendre la meilleure décision. J'attends des garanties, je n'ai plus de temps à perdre. Je dois disputer un maximum de matches. Je suis optimiste, mais cela ne dépend pas que de moi. Il y a eu des discussions entre mes agents et la direction, mais ils préfèrent ne rien me dire pour l'instant.Oui, je ne ferme la porte à rien. Mon objectif, c'est de disputer autant de matches que cette saison, voire plus. C'est la priorité. Un prêt en Ligue 1 peut m'intéresser.