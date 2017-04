L'accord entre le club merengue et le gardien de but de Manchester United serait total. Selon toute vraisemblance, les dirigeants madrilènes pourraient débourser 75 millions d'euros pour engager l'international espagnol de 26 ans. Le dernier rempart des Red Devils devrait parapher un bail de cinq ou six ans en faveur de la Maison Blanche.