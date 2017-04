Nice-PSG, Tottenham-Arsenal... Le programme TV du week-end

On commence avec la 35e journée de Ligue 1 et le match entre Monaco et Toulouse , samedi à 17 heures sur Canal + Sport. Avant sa demi-finale aller de C1 contre la Juventus, le club du Rocher voudra gagner et prendre trois points d'avance sur le PSG. Pour sa part, la formation parisienne sera en danger à Nice (3e), dimanche à 21 heures sur Canal +. En cas de défaite sur la Côte d'Azur, la formation d' Unai Emery n'aurait sans doute plus aucune chance de conserver son titre.On poursuit avec la 35e journée de Premier League , qui propose un derby londonien entre Tottenham et Arsenal, dimanche à 17h30 sur SFR Sport. Les Spurs, deuxièmes à quatre points de Chelsea , veulent continuer à y croire face à des Gunners qui visent un billet en C1. Un peu plus tôt, à 15h00 sur SFR Sport, les Blues auront défié Everton à Goodison Park. Quelle que ce soit la performance de Tottenham, l'équipe d' Antonio Conte se rapprochera du bonheur avec les trois points.La 35e journée de Liga permettra de suivre le duel à distance entre le Real Madrid , opposé à Valence samedi à 16h15 sur BeIN Sports 2, et le FC Barcelone , qui affronte l'Espanyol samedi à 20h45 sur BeIN Sports 2. Les deux formations partagent la première place, mais la Casa Blanca a un match de moins. Enfin, le Bayern Munich peut profiter de son déplacement à Wolfsburg, samedi à 18h30 sur BeIN Sports 2 à l'occasion de la 31e journée de Bundesliga , pour décrocher un nouveau titre de champion.