Dans les colonnes de Record, le président du club Jesus Martinez, a répondu à la folle rumeur Radamel Falcao : "Falcao ? Non, non, absolument pas, nous voulons des joueurs jeunes, qui s'adaptent au style de Diego Alonso, qui est très dynamique, avec un pressing haut, ce qui demande mobilité et efforts physiques. Des joueurs comme Falcao sont par ailleurs sur une autre planète en termes de salaires, nous devons rester réalistes", a-t-il déclaré.L'attaquant colombien ne devrait donc pas rejoindre le Mexique , la saison prochaine.