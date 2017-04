Pour rappel, le premier arrive à un an du terme de son contrat, et ne souhaite pas prolonger. Il devrait être poussé vers la sortie par ses dirigeants. Quant au second, il serait la priorité des Lombards afin de renforcer leur défense. Enfin, Lorenzo Pellegrini, qui évolue au Sassuolo, serait également sur les tablettes des Rossoneri.