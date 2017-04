Barça : Digne est dithyrambique sur Messi

"Messi, c'est comme ça. Même quand vous pensez avoir tout vu, il arrive à vous surprendre. Il m'étonne tous les jours et je suis heureux de penser qu'un jour je pourrais dire à mes enfants : j'ai joué avec Messi", a-t-il indiqué. Et d'ajouter : "Il est sur une autre planète. Là, il vient de marquer son 500e but pour Barcelone, mais on ne parle pas de toutes les occasions qu'il crée et que les autres joueurs transforment en but. C'est vraiment incroyable."Depuis le début de la saison, le quintuple Ballon d'Or a inscrit 33 buts en 30 apparitions en Liga . Il a également délivré 8 passes décisives.