"Il a quarante ans et c'est vraiment dommage. J'aurais adoré pouvoir jouer avec lui il y a cinq ou six ans. Je suis sûr que j'aurais pu marquer encore plus de buts que maintenant. Sa capacité à voir et à comprendre l'attaquant, de jouer ces passes... C'est comme un cadeau pour tout buteur", a-t-il expliqué au média. Et d'ajouter : "C'est vraiment un privilège de jouer avec lui."