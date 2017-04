Trophées UNFP : Riolo se réjouit de la sélection des entraîneurs

"En fait, je suis... ravi des quatre noms qui ont été choisis dans cette désignation-là. Favre ( Nice ), Jardim (Monaco), Emery (Paris), Gourvennec, je trouve que c‘est là un super quatuor. C'est parfait, car à des degrés divers, et dans leur contexte à chacun, je trouve qu'ils ont tous fait une super saison. En tout cas, je trouve que c'est vraiment un très bon signe que ces quatre noms nous réjouissent et qu'on estime que les quatre ont tous fait une bonne saison. Cela veut vraiment dire que le championnat a été bon cette saison, qu'il s'est passé des choses intéressantes, avec de belles histoires dans ces clubs. Cette liste est juste, ce n'est pas forcément le fait de gagner un titre qui compte. Cette liste me plaît vraiment, alors qu'il y a d'autres années où les entraîneurs nommés ne me plaisaient pas, mais où je n'aurais pas trop su pour qui voter si on me l'avait demandé... Girard, Galtier, Jean Fernandez ... Là, on sent un bon renouvellement. Cela témoigne d'une évolution positive de notre football", a-t-il déclaré.